18 Haziran'da karneler verilecek mi? Karneler alınacak mı? Sınıfta kalma var mı?

Eğitim döneminin sonuna gelinmesiyle öğrenciler karneleri merak etmeye başladı. Öğrenciler karneler hakkında 18 Haziran'da karneler verilecek mi ve karneler alınacak mı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, 18 Haziran'da karneler verilecek mi?

2020-2021 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı kısa bir süre kalırken öğrenciler karnelerin verilip verilmeyeceğini merak etti. Peki, 18 Haziran'da karneler verilecek mi? Karneler alınacak mı? İşte, detaylar…

18 HAZİRAN'DA KARNELER VERİLECEK Mİ?

Karneler,18 Haziran'da elektronik ortamda erişime açılacak. Ancak, isteyen veliler için basılı karne de verilebilecek.

SINIFTA KALMA VAR MI?

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere ilk ve ortaokul öğrencilerinin devam ve devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak. Ancak, sürekli devamsızlığı bulunan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.