18 Haziran Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
18 Haziran Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Aşkın Tarifi yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 18 Haziran Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 18 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Haziran Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
18 HAZİRAN CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:30 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kahraman Babam
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Cam Tavanlar
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
14:00 Bay Yanlış
16:45 Şef Akademi
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
00:30 Şef Akademi
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma (Final)
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
00:20 Zorlu Operasyon
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Ada Masalı
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00:15 Ada Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:50 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İsveç-Slovakya" (Canlı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Hırvatistan-Çekya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İngiltere-İskoçya" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı) 02:50Kalk Gidelim