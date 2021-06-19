18 Haziran 2021 Haberleri
18 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere ile İskoçya 0-0 berabere kaldı
- AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'na yapılan molotof kokteylli saldırıya tepki yağıyor
- Atmaca füzesinin isabetli vuruşunda harekat merkezinde büyük coşku yaşandı
- İsviçre Milli Takımı'nda Akanji: Türkiye maçında ne yapacağımızı biliyoruz
- Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı! 2 kişinin gözaltına alındığı olay kamerada
- Mehmet Ali Erbil'in kendisini aldattığı iddiaları sorulan Tuğba Coşkun deliye döndü
- Güneşli günler beklerken karanlığa gömüldük! İşte Milli Takım'daki tarihi yıkımın 6 nedeni
- 'Pısırık' tartışmasında birbirini darbeden çift para cezasına çarptırıldı
- Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti
- Zamalek cephesinden sürpriz iddia! Galatasaray, Mohamed'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilir
- Veyis Ateş mesleğine devam etmeyi düşünüyor mu? Canlı yayında açıklık getirdi
- Esenyurt'ta manav sahibini 'soğan' ile döven şahıslar yakalandı
- Fenerbahçe'de birçok taraftar takımın başında yeniden Ersun Yanal'ı görmek istiyor
- Esrarengiz ölüm! Kapının arkadan güçlendirildiği odada yanmış cansız beden bulundu
- EURO 2020 D Grubu'nda Hırvatistan, Çekya'yla 1-1 berabere kaldı
- Canlı yayında pahalı paltosu soruldu, Veyis Ateş ailesiyle yanıt verdi: Orta halin biraz üstünde bir aileydik
- Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti
- Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel 11'i
- Veyis Ateş 10 milyon euro iddiasını yalanladı, İsmail Saymaz 'Ses kaydını dinledim' diyerek karşı çıktı
- Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem
- Balkondan düşerek öldüğü sanılan adamı husumetlisinin aşağı attığı ortaya çıktı
- Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi
- Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi
- Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı
- Tekne hayranlığını 'Anlayamazsınız' diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı
- FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi
- Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
- Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti
- HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
- Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü
- Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
- EURO 2020 E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti
- Sağanak yağış sonrası Galata'da merdivenler adeta şelaleyi andırdı
- TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
- Emekli tuğamiral Aydın Eken, evinde intihar etti
- Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
- Nuriş Kardeşler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 19 kişi tutuklandı
- Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
- İstanbul'da sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere dayandı