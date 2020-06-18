18 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 18 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:15 Spor Artı 01:00 Spor Artı 01:30 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması 01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması 02:00 Freiburg - Hertha Berlin 03:20 Spor Artı 03:40 Aktüel Futbol 04:35 Süper Lig Özetler 05:05 Efsanelerin İzinde 05:10 Spor Kitaplığı 05:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A 05:15 Real Madrid - Atletico Madrid 05:20 Spor Artı 06:20 İngiltere Premier Lig Özetler 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Aktüel Futbol 07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Tottenham - M 08:35 Juventus - Milan 08:40 Cristiano Ronaldo Goller 08:45 Napoli - Inter 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:15 Almanya Bundesliga Özetler 12:35 La Liga Özetler 12:45 Juventus - Milan 12:50 Napoli - Inter 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması 14:00 TBMM-TV 15:45 2018 Dünya Kupası Özetler 16:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya 17:30 Ustalara Saygı 18:00 Spor Merkezi 19:30 2018 Dünya Kupası Özetler 19:30 Hedef Süper Lig 20:00 Real Madrid - Atletico Madrid 21:30 Almanya Bundesliga Özetler 21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar 21:50 La Liga Özetler 21:55 Napoli - Juventus 22:25 Süper Lig Goller 22:40 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com