18 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
18 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:15 Spor Artı
01:00 Spor Artı
01:30 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması
02:00 Freiburg - Hertha Berlin
03:20 Spor Artı
03:40 Aktüel Futbol
04:35 Süper Lig Özetler
05:05 Efsanelerin İzinde
05:10 Spor Kitaplığı
05:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A
05:15 Real Madrid - Atletico Madrid
05:20 Spor Artı
06:20 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Aktüel Futbol
07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Tottenham - M
08:35 Juventus - Milan
08:40 Cristiano Ronaldo Goller
08:45 Napoli - Inter
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:15 Almanya Bundesliga Özetler
12:35 La Liga Özetler
12:45 Juventus - Milan
12:50 Napoli - Inter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması
14:00 TBMM-TV
15:45 2018 Dünya Kupası Özetler
16:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya
17:30 Ustalara Saygı
18:00 Spor Merkezi
19:30 2018 Dünya Kupası Özetler
19:30 Hedef Süper Lig
20:00 Real Madrid - Atletico Madrid
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar
21:50 La Liga Özetler
21:55 Napoli - Juventus
22:25 Süper Lig Goller
22:40 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com