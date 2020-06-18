18 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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18 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

18 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

18 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
18.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 07:11

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:15 Spor Artı

01:00 Spor Artı

01:30 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması

01:30 İtalya Kupası Final Karşılaşması

02:00 Freiburg - Hertha Berlin

03:20 Spor Artı

03:40 Aktüel Futbol

04:35 Süper Lig Özetler

05:05 Efsanelerin İzinde

05:10 Spor Kitaplığı

05:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrid – A

05:15 Real Madrid - Atletico Madrid

05:20 Spor Artı

06:20 İngiltere Premier Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Aktüel Futbol

07:00 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Tottenham - M

08:35 Juventus - Milan

08:40 Cristiano Ronaldo Goller

08:45 Napoli - Inter

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:15 Süper Lig Özetler

12:15 Almanya Bundesliga Özetler

12:35 La Liga Özetler

12:45 Juventus - Milan

12:50 Napoli - Inter

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 İtalya Kupasıfinal Karşılaşması

14:00 TBMM-TV

15:45 2018 Dünya Kupası Özetler

16:00 Euro 2016 Futbol Karş. Belçika – İtalya

17:30 Ustalara Saygı

18:00 Spor Merkezi

19:30 2018 Dünya Kupası Özetler

19:30 Hedef Süper Lig

20:00 Real Madrid - Atletico Madrid

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:40 Premier Lig En Güzel Kurtarışlar

21:50 La Liga Özetler

21:55 Napoli - Juventus

22:25 Süper Lig Goller

22:40 Spor Artı

Kaynak: InterSinema.com

Manşet

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