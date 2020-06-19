18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?

Her akşam yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicileri ekrana bağlayan Survivor'da yeni takımlar belli. Erzak oyununda oynandığı Survivor yeni bölümde 18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu ve Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

19.06.2020 07:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 07:59

Survivor 2020 dün akşam ödül ve kaptanlık oyunu heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni bölümde yeni kaptanlar belli olurken erzak oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Ayrıca görev oyununun kazananı da belli oldu. 18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?

18 HAZİRAN 2020 SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Takım kaptanlığı için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların yaşandığı ve büyük rekabete sahne olan oyun sonrası Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.

Survivor takımlar;

Kırmızı Takım: Elif, Sercan, Berkan, Evrim

Mavi Takım: Yasin, Cemal Can, Barış, Nisa

18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL VE HAFTALIK GÖREVİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar erzak ödülü oyununda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ve büyük heyecana sahne olan yarış sonrası kazanan takım 10-7 skorla Mavi takım oldu.

18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?

SURVİVOR GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftalık görev ödülünü hangi takımın kazandığı açıklandı. Acun Ilıcalı, Mavi görev oyununu takımın kazandığını açıkladı.

YENİ GÖREV OYUNU NE?

Acun Ilıcalı yeni görev oyununu da açıkladı. Açıklamaya göre yarışmacıların kolye yapacakları ifade edildi.

18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek Haber
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Sahte altın satıcısı, muhabirler haber yapmak için kuyumcuda olduğu sırada suçüstü yakalandı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: 18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 08:00:01. #1.15#
title