18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı? Her akşam yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicileri ekrana bağlayan Survivor'da yeni takımlar belli. Erzak oyununda oynandığı Survivor yeni bölümde 18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu ve Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

Survivor 2020 dün akşam ödül ve kaptanlık oyunu heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni bölümde yeni kaptanlar belli olurken erzak oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Ayrıca görev oyununun kazananı da belli oldu. 18 Haziran 2020 Survivor yeni takımlar nasıl oluştu? Survivor'da ödül ve haftalık görevi kim kazandı?

18 HAZİRAN 2020 SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Takım kaptanlığı için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Heyecanlı anların yaşandığı ve büyük rekabete sahne olan oyun sonrası Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.

Survivor takımlar;

Kırmızı Takım: Elif, Sercan, Berkan, Evrim

Mavi Takım: Yasin, Cemal Can, Barış, Nisa

SURVİVOR'DA ÖDÜL VE HAFTALIK GÖREVİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar erzak ödülü oyununda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ve büyük heyecana sahne olan yarış sonrası kazanan takım 10-7 skorla Mavi takım oldu.

SURVİVOR GÖREV OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftalık görev ödülünü hangi takımın kazandığı açıklandı. Acun Ilıcalı, Mavi görev oyununu takımın kazandığını açıkladı.

YENİ GÖREV OYUNU NE?

Acun Ilıcalı yeni görev oyununu da açıkladı. Açıklamaya göre yarışmacıların kolye yapacakları ifade edildi.