18 Haziran 2020 Haberleri
18 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
19.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:15
- Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
- Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı
- Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti
- Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
- Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
- Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: 'Hayal gücünün ötesinde' askeri yanıt vereceğiz
- Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
- Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
- Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
- Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
- Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
- MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
- F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
- Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
- Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
- İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
- Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
- Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
- Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
- Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
- Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
- Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
- Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak
- Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
- Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
- Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü
- Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
- Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı
- PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
- Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım
- Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
- Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
- Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
- Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
- Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
- Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek