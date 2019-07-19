18 haftanın en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

18 haftanın en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 101.849,19 puandan tamamlayarak 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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