18.Gün sahur menüsü! 30 Nisan Cuma 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on sekizinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on sekizinci sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
18.GÜN SAHUR MENÜSÜ!
- Kahvaltılık Fit Krep
- Tavuk suyu çorbası
- Lor peyniri
- 1 bardak çay
- domates, salatalık
- 1 kase yoğurt ve içine 2 kayısı
- zeytin
- yeşillik
- Bol su
KAHVALTILIK FİT KREP
Kahvaltılık Fit Krep için gerekli malzemeler (2 tane )
- 1 yumurta
- 1/2 çay bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tam buğday unu
- tuz
Kahvaltılık Fit Krep yapılışı;
- Bütün malzemeleri karıştırıp krep harcı elde edin.
-Isıttığınız ve hafif yağladığınız tavada pişirin.
- Mantarları (5-6 tane) kesip zeytinyağı ile tavada suyunu çekene kadar soteleyin.
- Baharat olarak çeşni (vegeta) ekleyebilirsiniz, çok lezzetli oluyor.
- Bir tanesinin içinde lor ve kuru domates, diğerinde ise mantar sote var.
- Malzemeleri arasına koyup katlayın.
Afiyet olsun!