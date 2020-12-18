18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti
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18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti

18.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:17
18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti

Kayseri'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muzaffer Boyraz'ın içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği aracı 18 gün önce satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Muzaffer Boyraz'ın içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiği aracı 18 gün önce satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Belsin 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Muzaffer Boyraz yönetimindeki 06 DJ 6271 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına girerek elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta Muzaffer Boyraz ve Serkan Akay hayatını kaybederken, yaralanan Halil K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muzaffer Boyraz'ın kaza yaptığı 06 DJ 6271 plakalı aracını 18 gün önce satılığa çıkardığı ortaya çıktı. - KAYSERİ

18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti
18 gün önce satışa çıkardığı araçta hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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