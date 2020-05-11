18. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 18. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 18. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

18. GÜN İFTAR MENÜSÜ/ SEBZELİ YEMEKLER

İftarda hafif ve sağlıklı bir menü oluşturmak istiyorsanız bu menü tam size göre. Sebzeli yemeklerden oluşan menüye eklenen meyve tatlısı, sağlıklı bir iftar yapmanızı sağlayacak. Sebzeli mercimek çorbası, sebzeli biftek, sebzeli erişte böreği ve sebze salatasından oluşan sağlık menüsüne eklenen vanilyalı armut tatlısı, tadı damağınızda kalacak bir iftar vadediyor.

18. GÜN İFTAR MENÜSÜ

SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI

SEBZELİ ERİŞTE BÖREĞİ

SEBZELİ BİFTEK

SEBZE SALATASI

VANİLYALI ARMUT TATLISI

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 çorba kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı domates salçası

1 litre su

3 çay kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu İçin Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

8 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve yemeklik doğradığınız soğanları kavurun.

3 kaşık mısır unu ilave edilerek kısık ateşte kavurun. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin. 1 adet havucu rendeleyin. Yıkadığınız ve süzdüğünüz mercimekleri ekleyin. 1 litre suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapayın.

Tüm karışımı blendırdan geçirin ya da süzgeçte süzün. Tuz, karabiber ve kimyonu ekledikten sonra içine 2 yemek kaşığı tereyağı, 8 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve nane ekleyerek 7-8 dakika yüksek ateşte pişirin. Yanında iyi bir elden pişmiş mısır ekmeği ile harika olur.