18.Gün iftar menüsü! 30 Nisan Cuma 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on sekizinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıy

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının on sekizinci iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

18. GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Patates Çorbası

- Tepsi Kebabı

- Yoğurt

- Çikolatalı Fit Sufle

PATATES ÇORBASI

Patates Çorbası için gerekli malzemeler

-1 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

-1 tane kabak

-1.5 tane patates

-1 tatlı kaşığı zeytinyağı

-İsteğinize göre taze fasulye ya da havuç da ekleyebilirsiniz

Patates Çorbası yapılışı;

- Öncelikle pirinci haşlayın.

- Kabuklarını soyduğunuz kabakları ve patatesleri küp küp doğrayıp, yarısına kadar su doldurduğunuz tencerede yumuşayıncaya kadar iyice pişirin.

- Haşlanan sebzeleri tel süzgeçte süzün.

- Pirinci ezip çorbaya karıştırın.

- Zeytinyağı ve biraz su ilave edip hafifçe kaynatın.

- Derin bir kaba alın.

- Üstünü dilediğiniz gibi süsleyin.

TEPSİ KEBABI

Tepsi Kebabı için gerekli malzemeler

-1 adet kuru soğan

-750gram orta yağlı kıyma

-4 adet çarliston biber

-½ demet maydanoz

-2 adet domates

-1 adet kapya biber

-2 diş sarımsak

-1 tatlı kaşığı salça

-½ çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı acı toz biber

-1 tatlı kaşığı pul biber

Tepsi Kebabı yapılışı;

• Öncelikle derin bir sini ya da tepsinin içerisine kıymayı alın.

• Soğan, maydanoz, sivri biber ve sarımsağı ince ince kıyın ve kıymayı ekleyin. Daha sonra baharatların hepsini ekleyin ve iyice yoğurun.

• Malzemeleri iyice yoğurduktan sonra kıymayı tepsiye iyice yayın. Direkt olarak karıştırdığınız tepside de pişirebilirsiniz. Harcı iyice yaydıktan sonra üzerine de iyice bastırın. Kıyma ne çok ince olmalı ne de çok kalın.

• Hazırladığınız kıyma harcını 8 eşit parçaya dilimleyin. (Kaç porsiyon isterseniz o kadar dilimleyebilirsiniz.) Bu sayede sosu daha iyi çekecek ve daha iyi pişecektir.

• Bir kasenin içerisinde biber salçasını sulandırın. Eritilmiş tereyağını kebabın üzerine eşit bir şekilde dökün. Bir fırçadan yararlanabilirsiniz. Daha sonra da sulandırdığımız salçayı üzerine yine eşit bir şekilde dökün.

• Üzerini biberler ve domateslerle süsleyin.

• Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirelim.

• Piştikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

ÇİKOLATALI FİT SUFLE

İftar sonrası 5 dakikada yapabileceğiniz sağlıklı tatlılardan biri. Doyurucu özelliği de olan bu tatlıyı iftardan 2 saat sonra yemeniz önerilir.

Çikolatalı Fit Sufle için gerekli malzemeler (1 porsiyon)

- 4 yemek kaşığı yulaf

- 1/2 çay bardağı süt

- 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

- 1 tatlı kaşığı bal

- 1 tatlı kaşığı kakao

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 kare şekersiz çikolata

Çikolatalı Fit Sufle yapılışı;

- Öncelikle yulafı robottan geçirin.

- Diğer malzemelerle birlikte bir kaba koyun ve karıştırın.

- Fırın kabını biraz tereyağı ile yağlayın ve karışımı aktarın.

- Üstüne çikolatayı ekleyin.

- Önceden ısıtılmış¸ 180 derecelik fırında 5-6 dakika pişirin.(pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir kontrollü pişirin.