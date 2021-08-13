18 farklı ilden 30 öğretmen Kocaeli Bilim Merkezi'nde
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18 farklı ilden 30 öğretmen Kocaeli Bilim Merkezi'nde

18 farklı ilden 30 öğretmen Kocaeli Bilim Merkezi'nde
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Kocaeli'deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları projesi kapsamında 18 farklı ilden 30 öğretmen Kocaeli Bilim Merkezi'nde olacak.

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan Kocaeli'deki Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları isimli TÜBİTAK Projesi, 16-21 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Kocaeli Bilim Merkezi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI DESTEKLEME PROGRAMI

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlıyor. Proje 16-21 Ağustos tarihleri arasında, Kocaeli Bilim Merkezi'nde, genç öğretmenlere okul dışı eğitim yaklaşımlarının öğretilmesi hedefiyle ve bu amaca uygun olarak seçilmiş 4 farklı okul dışı öğrenme ortamında, özel fen etkinlikleri tasarlanarak ve 4004 program amaçlarıyla örtüşen bir uygulama olacak.

6 GÜN BOYUNCA

Kocaeli Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde 6 gün boyunca sürecek olan proje 18 farklı ilden 30 Fen Bilimleri öğretmenin ve 20 uzman eğitmenin katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Kocaeli Bilim Merkezi, SEKA Kâğıt Müzesi, Ormanya ve İSU Laboratuvarı olmak üzere 4 farklı okul dışı öğrenme ortamında sürdürülecek olan proje ile öğretmenlerin fen becerilerini geliştirirken, fen alanındaki mevcut bilimsel bilgileri derinleştirmeyi, tartışmayı ve okul dışı uygulamalı öğretim faaliyetleriyle ilişkilendirilerek özümsenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

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