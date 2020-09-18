18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Ümitcan Uygun Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü? Müge Anlı tehditlere ne cevap verdi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Ümitcan Uygun Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü? Müge Anlı tehditlere ne cevap verdi?

18 Eylül Müge Anlı Canlı Yayını izle! 18 Eylül 18 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı tehditlere neler dedi? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü?

18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Ümitcan Uygun Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü? Müge Anlı tehditlere ne cevap verdi?
18.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:51

Türkiye'yi sarsan ölüm haberi Aleyna Çakır ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ümitcan Uygun'un annesi neden intihat etti? Müge Anlı Gülay Uygun ölümü ile ilgili neler dedi? Detaylar haberimizde.

ALEYNA ÇAKIR'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aleyna Çakır'ın ölümünden Ümitcan Uygun'un annesi olan Gülay Uygun'un ölümüne kadar pek çok gelişme yaşandı. Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır Ankara'da ölü olarak bulunmuştu. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun ise sevgilisinin evine gittiğinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştığını ve polisi aradığını ifade etti. İlk başta intihar olarak değerlendirilen olay kapsamında, Ümitcan Uygun polis tarafından gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasından sonra sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ve otopsi raporunda bulunan Aleyna Çakır'ın tırnaklarındaki erkek DNA'sı sebebiyle süreç daha farklı bir boyuta geçti.

MÜGE ANLI TEHDİTLERE NE CEVAP VERDİ?

Dün Ümitcan Uygun'un annesi intihat etti. İntiharda Müge Anlı suçlanırken bugün Müge Anlı canlı yayında konu ile ilgili konuştu. Olayı başka bir yere çekmeye çalıştıklarını, hanımefendinin hayatta olmasını ve kızlarla yüzleşmesini istediğini söyledi. Sözlerine devam eden Müge Anlı bu işlerin peşini bırakmayacağını dile getirdi.

İlgili Haberler

Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?
Aleyna Çakır kimdir? Sema Esen kimdir? Aleyna Çakır nasıl öldü? Aleyna Çakır'ın katili kim?
11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri
11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri
Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılr
Milli Piyango ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman çekiliyor? Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılr
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Fahriye Evcen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Adem Büyük Mehmet Özdilek Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Ümitcan Uygun Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü? Müge Anlı tehditlere ne cevap verdi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 10:51:27. #1.14#
title