18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Ümitcan Uygun Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü? Müge Anlı tehditlere ne cevap verdi? 18 Eylül Müge Anlı Canlı Yayını izle! 18 Eylül 18 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı tehditlere neler dedi? Ümitcan Uygun'un annesi Gülay nasıl öldü?

Türkiye'yi sarsan ölüm haberi Aleyna Çakır ölümü ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ümitcan Uygun'un annesi neden intihat etti? Müge Anlı Gülay Uygun ölümü ile ilgili neler dedi? Detaylar haberimizde.

ALEYNA ÇAKIR'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aleyna Çakır'ın ölümünden Ümitcan Uygun'un annesi olan Gülay Uygun'un ölümüne kadar pek çok gelişme yaşandı. Gerçek adı Sema Esen olan 21 yaşındaki Aleyna Çakır Ankara'da ölü olarak bulunmuştu. Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun ise sevgilisinin evine gittiğinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştığını ve polisi aradığını ifade etti. İlk başta intihar olarak değerlendirilen olay kapsamında, Ümitcan Uygun polis tarafından gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasından sonra sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ve otopsi raporunda bulunan Aleyna Çakır'ın tırnaklarındaki erkek DNA'sı sebebiyle süreç daha farklı bir boyuta geçti.

MÜGE ANLI TEHDİTLERE NE CEVAP VERDİ?

Dün Ümitcan Uygun'un annesi intihat etti. İntiharda Müge Anlı suçlanırken bugün Müge Anlı canlı yayında konu ile ilgili konuştu. Olayı başka bir yere çekmeye çalıştıklarını, hanımefendinin hayatta olmasını ve kızlarla yüzleşmesini istediğini söyledi. Sözlerine devam eden Müge Anlı bu işlerin peşini bırakmayacağını dile getirdi.