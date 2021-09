18 Eylül Dünya Temizlik Günü'ne Yoğun Katılım

2008'de Estonya'da başlayan Dünya'nın en büyük çöp toplama hareketi Lets Do It! 18 Eylül 2021 Cumartesi günü Türkiye'de eş zamanlı büyük bir temizlik gerçekleştirdi. Manisa'da Yunusemre ilçesi Bağyolu Göleti'nde gerçekleştirilen etkinliğe de Manisa Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ile destek verdi.

"Atıksız Bir Dünya" mottosu ile her yıl Eylül ayında Dünya Temizlik Günü gerçekleştiren Let's Do It! Hareketi, Manisa'da Yunusemre ilçesi Bağyolu Göleti'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi İlyas Dalgıç da katıldı.

Büyükşehir Araç Desteğinde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin araç desteğinde bulunduğu çöp toplama hareketi hakkında açıklamalarda bulunan Lets Do It Manisa İl Temsilcisi Barış Tunç, "Burada amacımız sadece bir gün temizlik yapmak değil aslında. Temizlik bilincini uyandırmak ve farkındalık yaratmak. O yüzden farklı sivil toplum kuruluşları, belediyeler buradalar ve bize destek oluyorlar. Çöp çıkarmamak ve sıfır atık yaratmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Manisa Anemon Trekking Spor Kulübü Dernek Başkanı Ömer Bülbül, "Dünya çapında gerçekleştirilen etkinliklere dağcılık kulübü olarak biz de katıldık. Burada çevre temizliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve temizlik bilinci oluşturma amaçlanıyor. Bugünkü etkinliğe gönüllü arkadaşlar katıldılar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden katılım oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi araç desteğinde, Kızılay su ve yiyecek desteğinde bulundu. Güzel bir etkinlik oldu. Çevreyi temiz tutma konusunda bir farkındalık yaratabilirsek, amacımıza ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri