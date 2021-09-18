18 Eylül Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Eylül Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

18 EYLÜL TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 TV YAYIN AKIŞI

07:30 Paylaş Benimle

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:15 Yerli sinema Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Aşk Mantık İntikam

14:45 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Yaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar

11:45 İkimizin Sırrı

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

16:40 Jurassic World

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Camdaki Kız

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Efsane Sürücü

23:45 Arkadaşım Hoşgeldin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Yeşil Deniz

09:35 Yedi Numara

10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"

12:35 Yerli Dizi

15:50 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

15:30 İçimizden Biri

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yalancı

22:45 Güldür Güldür Show

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