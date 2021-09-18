18 Eylül Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
18 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 18 Eylül Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Eylül yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Eylül Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
07:30 Paylaş Benimle
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:15 Yerli sinema Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Aşk Mantık İntikam
14:45 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Yaz
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar
11:45 İkimizin Sırrı
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
16:40 Jurassic World
20:00 Kardeşlerim
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Camdaki Kız
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Efsane Sürücü
23:45 Arkadaşım Hoşgeldin
07:00 Yeşil Deniz
09:35 Yedi Numara
10:40 Yabancı Sinema "Dinozor Adası"
12:35 Yerli Dizi
15:50 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
15:30 İçimizden Biri
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yalancı
22:45 Güldür Güldür Show