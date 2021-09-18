18 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Beypil

03:40 Başlama Vuruşu

05:40 Süper Lig Özetler

06:15 TFF 1. Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:50 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 Spor Stüdyosu

15:50 TFF 1. Lig Goller

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 İleri Üçlü

23:00 Teknik Analiz

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri