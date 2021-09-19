18 Eylül 2021 Haberleri
18 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Seda Sayan'dan açık hava konserinde izleyicileri hayran bırakan cesur dans
- Lionel Messi'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG'den 3 yılda 110 milyon euro kazanacak
- 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödüller sahiplerini buldu
- Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren Emine Erdoğan sorusu: O akşam havalar gayet iyiydi
- Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi
- Beşiktaş'a gözdağı verdiler! Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında Cambuur'u 9-0 yendi
- Michy Batshuayi, yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar'ı mest etti: Gümbür gümbür gelmiş çocuk
- Bakan Soylu 'İlk kez' diyerek güzel haberi verdi! Yurt genelinde terörist sayısı 200'ün altına düştü
- Fırtına nedeniyle devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Rıdvan Dilmen maaşıyla ilgili iddialara canlı yayında yanıt verdi: TRT'den 1 TL para almadım
- Bahçede arkadaşlarıyla sohbet eden 19 yaşındaki genç, fenalaşarak hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var
- Sergen Yalçın müthiş geri dönüşü anlatmakta zorlandı! Sakatlanan futbolculardan kötü haber verdi
- Erdoğan'dan gençlerle buluşmada sosyal medya açıklaması: Atılacak adım daha huzurlu hale getirecek
- Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti! Balotelli ilk galibiyetin mimarlarından oldu
- Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti
- Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu
- Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya
- Beşiktaş kabusu yaşıyor! Mehmet Topal ve Necip Uysal, Antalyaspor maçında sakatlandı
- Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi
- Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu
- Tatbikattan ilginç görüntüler! Taliban üyeleri, Pyanj nehrini deniz bisikletleriyle geçmeye çalıştı
- İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti
- Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu
- Ormanı yakarken suçüstü yakalanan şüpheli, yaralama ve uyuşturucudan sabıkalı çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi
- Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'Hafta sonu eğitim yapılacak mı?' sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok
- İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu
- Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı
- DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan 'Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız' diyerek noktayı koydu
- Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi
- Şüpheli ölüm! Balkondan önce sesler geldi sonra çocuk 7'nci kattan zemine çakıldı
- 'Serok Ahmet' tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
- Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşire arasındaki diyalog herkesi güldürdü
- Trabzonspor, Süper Lig'de fırtınalar estiriyor! Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
- MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı
- Hatay'da 'Dur' ihtarına uymayıp 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
- Ünlü şarkıcı Tarkan'ın kızı Liya için tül etek giymesi takdir topladı
- Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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