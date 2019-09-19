18 Eylül 2019 Haberleri
18 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
19.09.2019 00:18
- Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Penaltımız verilmedi
- ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek
- Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı!
- Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması!
- Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi
- Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım
- Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
- 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı
- Ahmet Ağaoğlu: Bugünlerin yaşanacağını biz biliyorduk
- MHP Konya İl Başkanı görevden alındı
- Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı
- Club Brugge beraberliğiyle Galatasaray'ın kasasına ne kadar girdi?
- Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti
- FED kararı sonrası Dolar/TL'de yukarı yönlü bir artış gerçekleşti
- ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi
- Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi
- Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı
- Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
- Adalet Bakanlığı, 'FETÖ üyeliği'nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu
- Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kural hatası açıklaması
- CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
- 27 Galatasaray taraftarı Brugge maçı öncesi gözaltına alındı
- Soma'daki maden ocağında göçük! Bir işçi hayatını kaybetti
- ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı!
- Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı!
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu: Seçim diye bir şey yok
- Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt!
- Guti, Aris'in teklifini reddetti
- Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yüzde 50'si 10 milyon TL'ye satıldı
- Galatasaray, dün hapisten çıkan Pavel Mamaev'e talip oldu
- Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi
- AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu
- İBB Başkanı İmamoğlu, sanatçıları ağırladı
- Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı
- Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!
- Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat!
- Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor
- Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: 'Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?'
- Sabriye Şengül, Trabzon'da ilk kez ringe çıkacak
- Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılmasını istedi