18 Ekim yağmur yağacak mı? Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | Dolu var mı? 18 Ekim hava durumu
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18 Ekim yağmur yağacak mı? Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | Dolu var mı? 18 Ekim hava durumu

17.10.2020 23:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:21
18 Ekim yağmur yağacak mı? Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | Dolu var mı? 18 Ekim hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? 18 Ekim Pazar hava durumu... 18 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde hava nasıl olacak? 18-24 Ekim haftalık hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak? 18 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Diğer kesimlerde ise hava açık veya parçalı bulutlu. Olumsuz bir hava koşulu görünmüyor.

18-24 EKİM HAFTALIK HAVA DURUMU

(18 - 24 Ekim 2020)

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak Ülkemizin kuzey , iç ve batı kesimlerinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

18 Ekim yağmur yağacak mı? Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | Dolu var mı? 18 Ekim hava durumu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Meteorolojik Uyarı!

Edirne, Çanakkale, Tekirdağ Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Yağış!

18 Ekim yağmur yağacak mı? Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | Dolu var mı? 18 Ekim hava durumu

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