18 Ekim 2021 TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:10 Kıbrıs Zafere Doğru

Kıbrıs Zafere Doğru 03:55 Yeşil Deniz

Yeşil Deniz 05:45 Tek Yürek

Tek Yürek 09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 10:30 Kalk Gidelim

Kalk Gidelim 13:00 Bizim Köyün Kızları

Bizim Köyün Kızları 16:30 Seksenler

Seksenler 19:00 Ana Haber

Ana 19:55 İddiaların Aksine

İddiaların Aksine 23:15 Dünyanın Merkezine Yolculuk

InterSinema.com -