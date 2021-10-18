18 Ekim 2021 TRT 1 Yayın Akışı
18 Ekim 2021 Pazartesi günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TRT 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. TRT 1 kanalında bugün neler var?
TRT 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 01:10 Kıbrıs Zafere Doğru
- 03:55 Yeşil Deniz
- 05:45 Tek Yürek
- 09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
- 10:30 Kalk Gidelim
- 13:00 Bizim Köyün Kızları
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 23:15 Dünyanın Merkezine Yolculuk
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