18 Ekim 2021 TRT 1 Yayın Akışı - Haberler
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18 Ekim 2021 TRT 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | Gündem
18 Ekim 2021 TRT 1 Yayın Akışı

18 Ekim 2021 Pazartesi günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri TRT 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. TRT 1 kanalında bugün neler var?

TRT 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 01:10 Kıbrıs Zafere Doğru
  • 03:55 Yeşil Deniz
  • 05:45 Tek Yürek
  • 09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 10:30 Kalk Gidelim
  • 13:00 Bizim Köyün Kızları
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 23:15 Dünyanın Merkezine Yolculuk

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Haber: 18 Ekim 2021 TRT 1 Yayın Akışı - Haberler
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