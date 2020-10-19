18 Ekim 2020 Haberleri
19.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:20
18 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti
- Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti
- KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, 'mesleği bırakırım' sözlerini 3 gün sonra yalanladı
- KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıklandı! İşte adayların aldığı oy oranı
- Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar
- Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu
- F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'den hakem ve yayın kuruluşa isyan: Oynanan oyunlar bitmemiş
- MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu
- Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı
- Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
- Erol Bulut ve Serdar Aziz'den hakeme tepki: Berabere bitirmek için elinden geleni yaptı
- Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı
- Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
- Görüntüler, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli bölgesinden! Tüm cephaneliği bırakıp kaçtılar
- Pelkas, Fenerbahçe tarihinde gol atan ilk Yunan futbolcu oldu
- Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Sumudica'nın kendisine ve Podolski'ye küfrettiğini iddia etti
- Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı
- KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı
- KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı
- West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar
- 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım' diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı
- F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
- Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir
- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'na Türkiye'den peş peşe tebrik
- Mustafa Destici, yeniden BBP Genel Başkanlığı'na seçildi
- Kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
- Libya'da Hafter'den kurtarılan bölgelerde 5 toplu mezar daha bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1815 yeni vaka tespit edildi
- Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti
- Tebriz'de halk, İran'ın Ermenistan'a desteğini protesto ediyor
- Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti
- Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak
- KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi UBP'nin adayı Ersin Tatar göğüsledi
- Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, her şeyden habersiz kaldırımda yürüyen aileye çarptı
- Yardım isteyen vatandaşın Valilik'ten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı
- 4 kırmızı kartın çıktığı maçta Antalyaspor'la Gaziantep FK puanları paylaştı
- Kuzey Kıbrıs'ta ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklar kapandı
- Karagümrük ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı
- Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı
- Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu