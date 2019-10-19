18 Ekim 2019 Haberleri
18 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
19.10.2019 00:22
- Son dakika: ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım ısrarında geri adım attı
- Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle hastaneye gitti
- Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü! Kazayı gören koştu
- Fatih Terim'den Radamel Falcao açıklaması: Antrenmana bile çıkmıyor
- İrem Sak, 'Saçmalamayın' diyerek takipçileri için dans etti
- Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı: Seyahat planlarını gözden geçirin
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'güvenli bölge' vurgusu! Büyük harflerle yazdı
- Galatasaray 5 maç sonra galip geldi!
- Florin Andone sosyal medyayı salladı!
- Aslan, evindeki yenilmezliğini 40 maça çıkardı
- Ömer Bayram Beşiktaş derbisinde yok!
- NATO'dan Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonra ilk yorum: Gerginliği azaltacak
- Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti çıkışı: Görüşmelere başladık
- Millî Savunma Bakanlığı, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı' iddialarını yalanladı
- Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken öğrencileri minibüsüne aldı
- Pompeo'dan ABD-Türkiye mutabakatına ilişkin açıklama: Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz
- ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler
- Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu
- Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk
- Galatasaraylı taraftarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
- İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu tepki gösterdi: İtiraz edeceğiz
- İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde görev değişimi! Mahmut Baş görevden alındı
- Ahmet Davutoğlu harekete geçti! Yeni partinin ilk buluşması gerçekleşiyor
- Erdoğan'ın '195'ini yakaladık' dediği DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getiriliyor
- Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı!
- Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti!
- Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı
- Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı
- Donald Trump'tan Erdoğan'ın Twitter mesajına yanıt: Terörizmi yenelim
- Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı
- Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir
- BM'den terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah manipülasyonlarına yalanlama
- İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar
- Güzel oyuncu Seda Tosun, dekolteli ve mini etekli pozuyla adından söz ettirmeyi başardı
- Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak
- YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak
- ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme
- 75 kişiyi 13 milyon lira dolandıran Ponzi Arzu'nun mahkemesi ertelendi
- Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu!
- Ünlü aktör Russel Crowe'dan tebrik mesajı alan Cem Yılmaz yaptığı yorumla olay oldu