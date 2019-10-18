18 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

18.10.2019 06:49

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:15 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Saati

01:15 Maç Sonu

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:45 UEFA Avrupa Ligi

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Taraftar

10:30 Maç Sonu

11:00 Süper Lig Özel

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:30 Maç Sonu

16:00 Haftanın Öyküleri

16:15 Süper Lig Top 10

16:30 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Taraftar

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

18:15 Dünden Bugüne

18:30 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

20:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya

20:45 Devre Arası

21:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya

21:15 Devre Arası

22:00 Taraftar

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com