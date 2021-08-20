18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi Sertifika Töreni

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı ve TİKA işbirliğinde, 22 Azerbaycan'lı basın mensubuna yönelik olarak 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" düzenlenmiştir.

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı ve TİKA işbirliğinde, 22 Azerbaycan'lı basın mensubuna yönelik olarak 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" düzenlenmiştir.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 22 kursiyere 20 Ağustos 2021 Cuma günü Başkanlığımız Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Ali Birinci Kültür Merkezinde; Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ, Azerbaycan Cumhuriyeti Elçilik Müsteşarı Ruslan ABDULLAYEV, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar KARAGÖZ, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur TANYELİ, Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora BAYRAKTAR, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İŞBİLİR, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim POLAT, Akademi yönetici ve akademisyenleri ile 22 kursiyerimizin katılımlarıyla sertifika töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu törende; TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur TANYELİ, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar KARAGÖZ ve Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ'ın konuşmalarının ardından, eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere uluslararası geçerliliği olan "Savaş Muhabirliği Sertifikası" takdim edilmiştir.

Kaynak: Habermetre