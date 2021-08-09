18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi
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18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi

18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı ve TİKA iş birliğiyle yürütülen savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Savaş Muhabirliği Eğitiminin 18.

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı ve TİKA iş birliğiyle yürütülen savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Savaş Muhabirliği Eğitiminin 18. Dönemi için 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda açılış töreni düzenlenmiştir.

Tören; Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız; 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis PERU, TİKA Eğitim Projeleri Direktörü Mustafa Haşim BOLAT, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Direktörü Bora BAYRAKTAR, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İŞBİLİR, Akademi yönetici ve akademisyenleri ile kursiyerlerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar pek çok farklı alanlardaki eğitim konularını içeren "18. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 25 yabancı uyruklu kursiyerin katılımlarıyla başlamıştır.

Kaynak: Habermetre

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