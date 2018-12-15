18. Doha Forumu - Çavuşoğlu, Darp Al Sai Fuar ve Sergi Alanı'nı Gezdi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fuar alanını gezmesi DOHA - 18. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ile birlikte Darp Al Sai Fuar ve Sergi Alanı'nı gezdi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fuar alanını gezmesi DOHA - 18. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ile birlikte Darp Al Sai Fuar ve Sergi Alanı'nı gezdi. Bakan Çavuşoğlu'na, ünlü oyuncular Necati Şaşmaz ile Cemal Hünal da eşlik etti. Cemal Hünal, gösteri alanında bir süre ata bindi.