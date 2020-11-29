18 çuval fındığı önce çaldı, 'pişmanım' deyip geri bıraktı
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18 çuval fındığı önce çaldı, 'pişmanım' deyip geri bıraktı

29.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:47
18 çuval fındığı önce çaldı, 'pişmanım' deyip geri bıraktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bir işyerinden 18 çuval fındık çalan şahıs, pişman olduğunu söyleyip geri bıraktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bir işyerinden 18 çuval fındık çalan şahıs, pişman olduğunu söyleyip geri bıraktı. Fındığı çalan ve taşınması için yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli esnaf, akşam saatlerinde işyerine ait kepenkleri kapatacağı esnada yanına gelen S.D. isimli şahıs, kendisine yardım edeceğini ve kepenkleri kapatacağını söyledi. İşyerindeki kepenkleri kontrol etmeden evine giden B.A., kendisine gelen telefon üzerine şaşkına döndü. Kepenklerini kapatan S.D. iddiaya göre kendisini arayarak, "Kepenkleri yarım bırakarak gittim, 18 çuval fındığı çalıp, pişman olup geri getirdim" dedi.

Esnaf B.A., hem fındıkları çaldıktan sonra pişman olan, hem de taşınması için gelen nakliyeci A.G. isimli şahıstan şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis ekiplerince yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilirken, şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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