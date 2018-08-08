18 Çift, 08.08.2018'de Evlendi

Burdur'da evlenmek isteyen 18 çift, özel olduğunu düşündükleri 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girdi.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 08.08.2018 tarihinde nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Burdur'da, gün, ay ve yıl olarak 8 rakamının ardışıklığının yarattığı özel tarih izlenimini değerlendirmek isteyen çift sayısı da 18 oldu. Çiftler, seçtikleri bu özel tarihte mutluluğa "evet" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlendirme işlemlerinde yoğun bir gün yaşadıklarını söyledi.

Özel bir tarih olması nedeniyle çiftlerin bugün nikah kıydırmak istediklerini belirten Ercengiz, şunları söyledi:

"Bugün 08.08.2018, genç kardeşlerimiz bu tarihte nikah törenlerini yaparak evlendikleri tarihin akıllarında daha iyi kalmasını ve özel olduğunu düşündükleri bir günde evlenmeyi tercih ediyorlar. Bize de bugün 18 başvuru olmuş. 18 evlilik başvurusunu değerlendirip nikahları kıydık. Allah, tüm çiftlerimizi mesut etsin. Yuvaları hep mutlu olsun, gülen yüzleri solmasın."

Nikahları için bugünü seçen Akif ve Kader çifti de bu özel tarihte evlendi.

Damat Akif Baş, mutlu bir gün yaşadığını dile getirerek "Kafiyeli olduğundan bu günü tercih ettik. 08.08.2018, bu tarihte evlenmeyi istiyorduk, mutluyuz." dedi.

Gelin Kader Demirtaş da heyecanlı olduğunu, özel bir gün olmasını istedikleri için bu günü tercih ettiklerini söyledi.