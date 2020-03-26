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18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.03.2020 02:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 02:20
18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS2020/4 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemleri 26 Mart'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

18 bin kadrodan 11 bini hemşire

Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim), Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans), 3027 (Ortaöğretim), Genel Toplam (18000).

14 bin sürekli işçi alımı için başvurular bugün başlıyor

Sağlık Bakanlığının temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı ile aşçı kadrolarında istihdam edeceği 14 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilan da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, 10 bin 998 temizlik görevlisi, 2 bin güvenlik görevlisi (silahsız), bin klinik destek elemanı ve 2 aşçı kadrolara ilişkin başvurular 26-30 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere göre alımlar il düzeyinde karşılanacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

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