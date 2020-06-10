18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda, 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

10.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:42

İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda, 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak akaryakıt satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, dün ve bugün Ümraniye ile Ataşehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda varil ve tankere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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