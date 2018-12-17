18 Bin Ailenin Acısına Ortak Olundu

Mamak Belediyesi Taziye Ekibi vatandaşların acı gününde yanında oluyor. Bugüne kadar 18 bin eve taziye ziyaretinde bulunan ekip, acıya ve kedere ortak oluyor.

Vatandaşların üzüntülü günlerinde yanlarında olmak ve acılarını paylaşmak amacıyla 2011 yılında kurulan taziye ekibi 8 yıldır yakınları vefat eden vatandaşları yalnız bırakmıyor. 4 kişiden oluşan ekip, gittikleri cenaze evinde Kur'an-ı Kerim okuyarak, taziye evine özel olarak hazırlanan ve içerisinde çay, şeker, lokum ve gül suyu bulunan özel paketi teslim ediyor. Ayrıca cenaze evlerine gelen misafirlere ikram edilmek üzere börek ve ayran bırakılıyor.

Türkiye'nin her yerine ulaşım

Cenaze yakınları belediyeye başvuru yaptığında ilk olarak belediyeye bağlı hekimler tarafından ölüm raporu hazırlanıyor. İl dışına defnedilecek cenazeler için belediyeye başvuru yapıldığı takdirde yol izin belgesi çıkartılıyor. Belediye, vatandaşların cenazesini memleketlerine ulaştırıyor. - ANKARA