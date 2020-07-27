18 bayramdır teröristlerin kaçırdığı evladının yolunu gözlüyor
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18 bayramdır teröristlerin kaçırdığı evladının yolunu gözlüyor

18 bayramdır teröristlerin kaçırdığı evladının yolunu gözlüyor Çocuğu henüz 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar, evladından 18 bayramdır uzakta olduğunu, bayramların kendileri için zehir gibi geçtiğini belirterek Kurban...

18 bayramdır teröristlerin kaçırdığı evladının yolunu gözlüyor
27.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:04

18 bayramdır teröristlerin kaçırdığı evladının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Çocuğu henüz 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar, evladından 18 bayramdır uzakta olduğunu, bayramların kendileri için zehir gibi geçtiğini belirterek Kurban Bayramında Şeyma'ya kavuşmak istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 329'uncu gününde de devam ediyor. Evlatlarından ayrı onlarca bayram geçiren aileler, önümüzdeki Kurban Bayramında çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

"Herkes evinde bayram hazırlığı yapıyor, biz çadırın altıda gözyaşı döküyoruz"

Van'da 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için nöbette olan anne Nazlı Sancar, 18 bayramdır kızının yolunu gözlediğini söyledi. Bayramlarının olmadığını, her bir bayramın kendileri için zehir olduğunu aktaran acılı anne Sancar, "9 yıldır, 18 bayramdır, yani bu bayramlar nasıl geldi geçti bilmiyorum. Bizim gecemiz, gündüzümüz birdir. Bayramlarımız yok. Her bir bayram bizim için bir zehirdir. Ağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Kızım gelmeyene kadar benim için bayram yok. Kızım ne zaman gelirse o gün benim bayramımdır. Allah'tan diliyorum bu Kurban Bayramı hatırına kızımdan hayırlı bir haber gelir. Şeyma kızım, beni duyuyorsan, beni görüyorsan Allah rızası için çık gel kızım. Nerede bayram, akşamdan sabaha kadar uymuyoruz. Akşamdan sabaha kadar ağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. 4 bayramdır bu çadırın altındayız, 329 gündür bu çadırın altındayız. İnşallah bu bayramda müjdeli bir haberi alırım. İnşallah bu mübarek bayramda bizi sevindir kızım" dedi.

Kaynak: İHA

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