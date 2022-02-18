18 ayrı suçtan aranıyordu polis ekiplerince yakalandı

ERENLER, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranması ve 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Devriye görevinde bulunan polis ekiplerince gece saatlerinde Erenler ilçesi Küpçüler Caddesi üzerinde C.B. isimli şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi. 18 ayrı suçtan aranması ve 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. C.B., işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAKARYA