18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı

18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 18 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kullandığı kiralık araç içerisinde yakalandı.

Samsun'da 18 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kullandığı kiralık araç içerisinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asarcık ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında 18 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahsı kullandığı kiralık araç içerisinde yakaladı. Araçta yapılan aramada 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 88 adet tabanca fişeği, 57 adet av tüfeği fişeği ve farklı markalarda 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahıs, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun İT Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı çocukluk arkadaşını, tabancayla sırtından vurup öldürdü
Tartıştığı çocukluk arkadaşını, tabancayla sırtından vurup öldürdü
Henüz 17 yaşında! Az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu
Henüz 17 yaşında! Az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu
Korona hastasından tükürük satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
Korona hastasından tükürük satın alıp, patronunun çayına katarak öldürmeye çalıştı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
18 ayrı suçtan aranan zanlı kiralık arabada yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:27:36. #1.16#

title