18 ayrı dolandırıcılık suçu olan şüpheli kaldığı otel odasında yakalandı

DİDİM, AYDIN (İHA) - Bir çok İl ve İlçede gerçekleştirdiği dolandırıcılık suçundan hakkında 18 ayrı aranması olan şüpheli Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı. Kaldığı otel odasında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat ve çalışmalar neticesinde Çamlık Mahallesi'ndeki bir apart otele baskın düzenledi. Başkasının adına kayıt yaptırarak otelde kaldığı tespit edilen D.K adlı şüpheli göz altına alındı. Göz altına alınan şüphelinin başta Didim olmak üzere Antalya, Alanya, Kocaeli, Marmaris, Milas, Bodrum, Büyükçekmece, İstanbul, Tavas ve Dörtyol Hakimliklerince banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyaz, resmi belgede sahtecilik ve hakaret suçlarından arandığını tespit etti. D.K'nın odasında 1.11 gram metamfetamin ele geçirilirken göz altına alınan şüpheli ifadesini ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

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