18 Asker Taburcu Oldu

18 Asker Taburcu Oldu

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir.

18 Asker Taburcu Oldu

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı 8 kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir."

(İHA)

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