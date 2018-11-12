18 Asker Taburcu Oldu
Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı 8 kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir."
(İHA)