BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en önemli göç rotalarından bazıları üzerinde bulunan Türkiye'nin, kısa zamanda birçok konuda kat ettiği mesafe ile bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükseldiğini belirtti.

Bu büyüme ve gelişme tablosunun göçmenler için Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirdiğini aktaran Ekinci, Türkiye'nin başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmaya devam ettiğini anımsattı.

Vali Ekinci, şunları kaydetti:

"Özellikle 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın da etkisi ile başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca insan ülkemize göç ederek burada yeni bir hayata başlamışlardır. Bu süreçte ülkemiz bütün zor koşullara rağmen asla sınırlarını kapatmamış, rengine, dinine, diline ve ırkına bakmadan kapısına gelen milyonlara kucak açmıştır. Bu davranışın arkasında insana verilen eşsiz değer, manevi dinamiklerimiz ve kadim geleneklerimizden beslenen misafirperverlik duygusu vardır. Türkiye genelinde başta Kızılay olmak üzere AFAD koordinasyonunda, çeşitli sebeplerden dolayı ülkemize sığınan göçmenlere sağlık, gıda, eğitim, kıyafet, barınma gibi hizmetler aralıksız olarak devam ederken, ilimizde de farklı coğrafyalardan 1236 göçmene sağlık, gıda, eğitim, barınma ve yakacak yardımı gibi çeşitli yardımlar yapılmaktadır."

Farklı ülkelere mensup olan kentte ikamet eden sığınmacılara Bingöllülerin gösterdiği anlayış ve olumlu yaklaşımın misafirperverliğin ve insani duyguların göstergesi olduğunu aktaran Ekinci, barış ve huzurun hakim olduğu, savaş, terör ve zulmün son bulduğu, herkesin kendi yurdunda hür ve özgür yaşadığı bir dünya için herkesin sorumlulukları olduğunu bildirdi.

Vali Ekinci, "Çeşitli sebeplerle başka memleketlere göç etmek zorunda kalmış dünyadaki tüm göçmenlerin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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