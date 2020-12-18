18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ve yabancılardan oluşan heyet, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla merkez ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Konya İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu ve yabancılardan oluşan heyet, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla merkez ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Buzcu, ziyaretlere ilişkin, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımlı program düzenlemediklerini bildirdi.

Selçuklu, Karatay ve Meram belediye başkanlarını makamında ziyaret ettiğini anlatan Buzcu, bugünün göçmenlerin yük değil bir zenginlik olduğunu vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bugünün kutlandığını aktardı.

Buzcu, ziyaretinde başkanlara, göçmen vurgusunun yapıldığı tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan