"18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" Paneli Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" kapsamında bir panel düzenledi.

Üniversitemiz Araştırma Görevlisi Kevser Sezer Korucu moderatörlüğünde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen panele, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kalite Direktörü Doç. Dr. Nevzat Devebakan, Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ramazan Rüçhan Kaya, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye Birim Sorumlusu Ayşe Tektaş, Acıbadem İstanbul Hastanesinden Beyza Çolak ve sağlık idarecileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Erdem, sağlık yönetimi mesleğinin tarihçesi hakkında bilgi vererek günümüzde birçok üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sağlık yönetimi eğitiminin verildiğini söyledi. Erdem, Ülkemizde "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü"nün uzun yıllardır kutlandığını ifade ederek bu alanda öğrenim gören kişilerin gününü kutladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğretim Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Kalite Direktörü Doç. Dr. Nevzat Devebakan ise "Pandemi Sürecinde Sağlık Kurumları Yönetimi ve Yöneticilerin Rolü" başlıklı bir konuşma yaptı. Covid-19 Pandemi Süresince hastanelerde meydana gelen kriz yönetim sürecinden bahseden Devebakan, özellikle Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen bu sürecin kolay olmadığını vurguladı.

Özellikle insan kaynakları yönetimi alanında çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Devebakan, kriz dönemlerinde hastanelerde yapılması gereken uygulamalara dikkat çekerek; geleceğin sağlık idarecileri, hastanelerdeki personel yönetimi, malzeme yönetiminin ve kriz dönemindeki iletişim ve motivasyon kaynaklarının önemine de vurgu yaptı.

Panel kapsamında Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ramazan Rüçhan Kaya, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Döner Sermaye Birim Sorumlusu Ayşe Tektaş ve Acıbadem İstanbul Hastanelerinde göre yapan Beyza Çolak da katılımcılarla deneyimlerini paylaşarak geleceğin sağlık idarecilerine yol gösterici önemli bilgiler sundu.

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