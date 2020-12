18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi

Şans oyunu severler On Numara çekiliş sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Yeni On Numara çekilişi 18 Aralık Cuma günü yapılacak. 18 Aralık Cuma günü Canlı Yayın'da gerçekleşecek On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından şans oyunu severlerle paylaşılacak. Peki On Numara çekilişi ne zaman yapılacak?

Şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi Başkanlığının online olarak 18 Aralık tarihli On Numara çekilişi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 14 Aralık 2020 tarihli On Numara çekilişinin açıklanmasının ardından, kazanma adayları 18 Aralık tarihli On Numara'yı heyecanla bekliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi Başkanlığının artık online olarak yayınladığı çekiliş sonuçlarından bir diğeri de On Numara çekilişinin sonuçları. On Numara çekilişi 18 Aralık Cuma günü saat 20:00'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanacak. Canlı olarak On Numara çekilişini takip etmek isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz. Bayilerden oynayacağınız On Numara oyununu, internetten canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango'nun internet sitesi de çok yakında online şans oyunu oynamaya açılacaktır.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

Geçen haftaların On Numara çekiliş sonuçları şu şekildedir: