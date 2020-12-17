18 Aralık Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Twiter üzerinden gönderin. Birbiirnden anlam dolu cuma sözleri de haberimizde yer alıyor. Yazılı, sözlü, anlamlı ve hadisli cuma mesajları bu hafta da araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, 16 Ekim Cuma mesajları...

Mübarek cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tutacak. Ekim ayı en güzel resimli cuma mesajları araştırılıyor. Haftanın bayramı cuma günü yine sosyal medya üzerinden ve SMS ile resimli ve yazılı cuma mesajları gönderilip, paylaşılıyor. Allah (c.c.)'ın Müslümanlara armağanı cuma günü, bol bol ibadet edilir.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Yüreğinizden geçen dualarınız bu mübarek Cuma gününde kabul olsun Hayırlı Cumalar.Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

Tövbelerin kabul olacağı, duaların yankılanacağı bu anlamlı günü en hayırlı şekilde geçirmeniz dileğimle Hayırlı Cumalar.

HADİSLİ VE DUALI CUMA MESAJLARI

"Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir." Hz. Ebubekir (r.a)

"Herhangi biriniz, 'Rabbime kaç defa duâ ettim de duamı kabul etmedi' diyerek acele etmedikçe duası kabul edilir." (Buhârî, Daavât 22

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. (Lokman – 33) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..!