18 Aralık Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 18 Aralık 2020 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

18 ARALIK CUMA 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 10°C

İSTANBUL °C, 12°C

KIRKLARELİ °C, 10°C

KOCAELİ °C, 14°C

A.KARAHİSAR °C, 11°C

DENİZLİ °C, 16°C

İZMİR °C, 15°C

MANİSA °C, 14°C

ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 17°C

MERSİN °C, 19°C

ANKARA °C, 9°C

ÇANKIRI °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 9°C

KONYA °C, 10°C

BOLU °C, 8°C

DÜZCE °C, 12°C

KASTAMONU °C, 6°C

ZONGULDAK °C, 12°C

AMASYA °C, 10°C

ÇORUM °C, 10°C

SAMSUN °C, 12°C

TRABZON °C, 12°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, 2°C

MALATYA °C, 9°C

VAN °C, 5°C

DİYARBAKIR °C, 8°C

GAZİANTEP °C, 13°C

SİİRT °C, 11°C

ŞANLIURFA °C, 15°C

18 ARALIK CUMA2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz)yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

18 ARALIK CUMA2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Düzce, öğle saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

18 ARALIK CUMA2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli az bulutlu, kuzey kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yerel olarak sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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