18 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi
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18 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

18.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:03
18 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

Avrupa şampiyonunun doktoru Prof.Dr. Demirtaş: İbrahim Çolak çok disiplinli bir sporcu"Paçanın içinde kolajen vardır""En büyük pay kendi çalışma disiplinlerinde""Paçanın içerisinde kolesterol var, fazla alındığı takdirde zararlı olabilir""İbrahim'in sakatlığının tekrarlama riski yüzde...

Avrupa şampiyonunun doktoru Prof.Dr. Demirtaş: İbrahim Çolak çok disiplinli bir sporcu

"Paçanın içinde kolajen vardır"

"En büyük pay kendi çalışma disiplinlerinde""Paçanın içerisinde kolesterol var, fazla alındığı takdirde zararlı olabilir""İbrahim'in sakatlığının tekrarlama riski yüzde 10"Tedavi sürecinde en büyük desteği annesinden gördüİbrahim Çolak: Annemin sayesinde toparladımSultan Çolak: Her anne aynısını yapar "Paça çorbası yapıp içirdim"

Milli boksör Elif Güneri'nin hedefi dünya şampiyonluğu"Pandemi sürecinde aileme vakit ayırdım""Herkese örnek olmak istiyorum"

SÜPER LİG19.00 Fatih Karagümrük - GalatasarayZİRAAT TÜRKİYE KUPASI14.30 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. 

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.18.00 Fenerbahçe, karşılaşma için Gaziantep'e gidecek.19.00 Takımın kente varışı...

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılarda BB Erzurumspor maçının hazırlıkları sürecek.TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakası hazırlıklarına devam edecek.BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14.00 Botaş - Hatay Büyükşehir BelediyesporVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Arhavi Belediye - Haliliye BelediyeCİMNASTİK14.00 Mersin'de düzenlenen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası gençler kategorisinde devam edecek.GÜREŞ

17.30-20.00 Milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası, serbest stilde repesaj ve final müsabakalarıyla sona erecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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