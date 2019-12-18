18 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

18.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:12

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım

"Bazı kulüplere haksızlık oldu"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: Bakanımıza teşekkür ediyoruz

"Lisans E-Devlet üzerinden çıkarılacak""2020'de herkes lisansı ile yarışabilecek" "15 günlük eğitim ile antrenör olma devri bitti"

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak: İstiklal Marşımızı hiçbir engele bakmadan söyleyeceğiz "1 sene bunun için çalışıyorsunuz, marşınız yarıda kesiliyor" "Gerekli makamlara şikayet yazısı yazdık""Bakan Kasapoğlu tepki gösterdi" "Bir komplo var biz de kurban gidiyoruz" "Her zaman her yerde İstiklal Marşımızı okuyacağız"

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Kaynak: DHA