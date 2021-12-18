18 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
18 Aralık 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 İtalya Seri A Goller
03:15 Sampdoria - Torino
05:00 Başlama Vuruşu
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Car
17:00 Spor Merkezi
18:00 Set Sayısı
18:25 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Min
20:30 Spor Akşamı
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Teknik Analiz
23:00 İleri Üçlü
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