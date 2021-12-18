18 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

04:00 Muhabir Masasi

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 ÖK Y.Malatyaspor - A.Alanyaspor

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Bursaspor - Kasımpaşa

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Kasımpaşa - DG Sivasspor

15:00 Galatasaray - M. Başakşehir

15:30 Santra

17:00 Sanal Direktör

18:00 Süper Hikayem

19:00 Bein Süper Lig

20:00 G. Giresunspor - Altay

22:00 Bein Süper Lig

23:30 Trio

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