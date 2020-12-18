18 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
18 Aralık 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
01:00 Union Berlin - Bayern Münih
01:00 Kahraman
02:00 Süper Lig Özetler
02:25 Futbol Anadolu
02:30 TFF 1. Lig Özetler
02:40 Başlama Vuruşu
03:00 Aktüel Futbol
04:30 Spor Artı
04:45 Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Aklı
05:20 TFF 1. Lig Özetler
05:30 Kahraman
06:30 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Bundesliga
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:45 Spor Kitaplığı
10:50 Efsanelerin İzinde
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Süper Lig Goller
15:50 Takvim Yaprakları
15:55 Hava Durumu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:55 Hava Durumu
19:00 Dakika Skor
19:25 Süper Lig Özetler
19:30 Almanya Bundesliga Özetler
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Goller
20:45 Almanya Bundesliga Özetler
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Aklı
21:00 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com