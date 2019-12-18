18 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
18 Aralık 2019 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Süper Lig Özetler
02:30 TFF 1. Lig Özetler
03:00 Almanya'dan Futbol
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 Hedef Süper Lig
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Özetler
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
11:00 TBMM-TV
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:45 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:10 Süper Lig Goller
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 TFF 1. Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Ana Haber
21:00 Futbol Aklı
23:00 Premier Futbol