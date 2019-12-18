18 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

18.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:50 Haberler

01:05 Alp Disiplini

02:10 Kayakla Atlama

03:30 Snooker

05:00 Spor Otomobil

06:00 Spor Otomobil

07:30 Snowboard

08:35 Snowboard

09:30 Snowboard

10:30 Alp Disiplini

11:15 Alp Disiplini

12:00 Alp Disiplini

13:15 Serbest Kayak

14:20 Snooker

16:00 Binicilik

17:00 Spor Otomobil

17:30 Motosiklet

18:00 Spor Otomobil

19:05 Alp Disiplini

20:30 Alp Disiplini

21:10 Alp Disiplini

21:55 Haberler

22:05 Kayakla Atlama

23:00 Golf

Kaynak: InterSinema.com