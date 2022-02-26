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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA, Fatih Çakmak - Spor
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Kuveyt'i 30-21 yenerek organizasyonu 8. sırada tamamladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, Kuveyt'i 30-21 yenerek organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 11-8 önde geçen Türkiye, ikinci periyotta da etkili oyununu sürdürerek son periyoda 18-14 üstün girdi.

Oyunun son çeyreğinde de iyi oynayan Türkiye, maçtan 30-21 galip ayrıldı.

Bu sonuçla milliler, şampiyonayı 8. sırada tamamladı.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Kuveyt, Spor, Haberler

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